3.147 مليون معاملة تنجزها جمارك دبي في مراكز جبل علي خلال 2019

المصدر: البيان الإلكتروني

انطلاقاً من الحرص على المتابعة الميدانية المستمرة لتطور الخدمات المقدمة للمتعاملين في المراكز الجمركية قام أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي بزيارة ميدانية مسائية لإدارة مراكز جبل علي الجمركية للاطلاع على سير العمل والجهود المستمرة لتطوير مستوى الخدمات الجمركية المقدمة للمتعاملين.

وتفقد المدير العام لجمارك دبي خلال جولته الميدانية مراكز خدمة العملاء ومراكز التفتيش في جبل علي، واطلع على جهود التطوير المتواصلة لكافة الخدمات الجمركية المقدمة للمتعاملين استعداداً لتوفير أفضل التسهيلات للمشاركين في معرض اكسبو 2020 بهدف تمكينهم من تحقيق أفضل النتائج من مشاركتهم في المعرض، وأعرب عن تقديره الكبير لجهود المفتشين الجمركيين ولدورهم الحيوي في حماية المجتمع والحفاظ على الأمن من خلال فحص ومراقبة البضائع وتيسير التجارة المشروعة.

وقال أحمد محبوب مصبح: " تولي جمارك دبي اهتماماً كبيراً للارتقاء بمستوى الأداء في مراكزها الجمركية من أجل دعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في دولة الإمارات مع الانطلاقة الجديدة لتجربتنا التنموية ابتداء من العام الحالي عام الاستعداد للخمسين الذي يؤسس لمبادرات وخطط التنمية الوطنية للعقود الخمسة المقبلة على أساس استشراف المستقبل برؤية طموحة تواكب التحولات التي يشهدها العالم في كافة الميادين لتحقيق الصدارة العالمية والمشاركة بفعالية في قيادة الثورة الصناعية الرابعة".

وأضاف: "تقوم إدارة مراكز جبل علي الجمركية بدور كبير في دعم وتيسير حركة التجارة، فقد بلغ عدد المعاملات الجمركية المنجرة في المراكز التابعة للإدارة في العام 2019 نحو 3.147 مليون معاملة وعدد الضبطيات 163 ضبطية، ونعمل على

تسريع وتيرة الإنجاز في المراكز الجمركية عموماً ومراكز جبل علي الجمركية على وجه الخصوص لضمان اختصار الوقت اللازم لتقديم الخدمات الجمركية فائقة الجودة للمتعاملين وللمشاركين في معرض اكسبو 2020، وستعطى الأولوية للشحنات القادمة إلى المعرض لضمان تخليصها جمركياً بسرعة ودقة قياسية، كما سيتم تخصيص فريق متكامل من الموظفين والمفتشين الجمركيين من مركز تفتيش جبل علي لغرفة العمليات الجمركية في مقر معرض اكسبو 2020".

وأوضح أن تطوير الخدمات الجمركية يكتسب أهمية أكبر خلال المرحلة المقبلة لتحقيق توجيهات صاحب السمو الشيخ مجمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بالعمل على زيادة تجارة دبي الخارجية غير النفطية لتصل قيمتها إلى تريليوني درهم بحلول العام 2025، ما يتطلب تعزيز المزايا التنافسية لدبي في مجال التجارة الخارجية من خلال تقديم أفضل مستوى نوعي للخدمات والتسهيلات الجمركية.

وقد طورت جمارك دبي قدراتها المتميزة في مجال المعاينة والتفتيش بمراكز جبل علي الجمركية، حيث قامت الدائرة بتدشين جهاز ذكي جديد لفحص الحاويات في ساحة الحاويات رقم 3 بجبل علي، والذي يوفر مزايا عديدة لعمليات الفحص في مقدمتها القدرة على فحص الحاويات بسرعة 150 حاوية في الساعة، مع إمكانية فحص الحاويات بأقصى ارتفاع متوفر في ميناء جبل علي، وبدقة عالية في قراءة أرقام الحاويات وتحويلها لصيغة رقمية بهدف الربط مع نظام مرسال، ليضاف الجهاز الجديد إلى 5 أجهزة للفحص في ساحات الحاويات الثلاث بجبل علي تصل القدرة الاستيعابية لنظام فحص الحاويات بعد إضافة هذا الجهاز الى فحص 900 حاوية في الساعة، وقد حقق هذا النظام نجاحاً كبيراً في تنبيه المفتشين الى إمكانية وجود مخاطر في الشحنات المشتبه بها من خلال توضيح مستوى الكثافة في المواد المنقولة ضمن الحاويات التي يتم فحصها، ما يمكننا من تحديد الحاويات التي يتم اخضاعها للتفتيش من قبل ضباط التفتيش الجمركي مع الاستعانة بوحدة الكلاب الجمركية وأجهزة الفحص الأخرى.

وقد شارك في الزيارة عبدالله محمد الخاجة المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين ومحمد إبراهيم الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والمالية والإدارية مكلف، وشعيب السويدي مدير إدارة الاستخبارات الجمركية، إبراهيم الكمالي مدير إدارة عمليات المسافرين، وخليل صقر مدير إدارة الاتصال المؤسسي، ويوسف الهاشمي مدير إدارة مراكز جبل علي الجمركية.