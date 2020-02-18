باحث من جامعة الإمارات ينتج أصباغا غذائية ومحسن للتربة من سعف النخيل

المصدر: العين – داوود محمد

ابتكر باحث من جامعة الإمارات، تقنية جديدة لاستخلاص أصباغ نباتية ومحفزات نمو ومحسن للتربة من سعف النخيل، عن طريق استخراج مادة تعرف بـ"الأنثوسيانين" بكميات اقتصادية واستخدامها كملون غذائي طبيعي وبديل للأصباغ الصناعية التي أثبتت الأبحاث أضرارها على الصحة.

وأوضح الدكتور حسن محمد عبد الله، أخصائي بحوث طبية من كلية الأغذية والزراعة أن التوسع في زراعة النخيل في العقود الماضية في المنطقة فرض تحديات في التخلص من نفايات النخيل، التي يؤدي تراكمها إلى مشاكل بيئية، واستدعى الأمر لإيجاد حلول مناسبة للاستفادة من هذه النفايات.

وأكد الباحث أن هذا الابتكار يساعد على إنشاء مشروع على نطاق ميداني وبتكنولوجيا بسيطة ليس فقط للتخلص من نفايات أشجار النخيل، ولكن أيضًا للحصول على منتجات ذات قيمة تجارية وأضاف لقد تمكنا من استخدام أوراق النخيل بالكامل للحصول على 15 – 20 % مستخلص يمكن الاستفادة منه كأصباغ غذائية صحية وحوالي 40 % كمخصب نباتي ومحسن لخواص التربة هذا الابتكار تكمن في أنه يستفيد من سعف النخيل بطرق آمنة بيئيا وذات جدوى اقتصادي، حيث كان يعتبر من النفايات التي تشكل عائقا بيئياً يصعب الاستفادة منها أو التخلص منها.

وأكد أنه على الرغم من أن استخدام أصباغ الفواكه والخضروات كبدائل طبيعية للأصباغ الغذائية الاصطناعية ليست جديدة، إلا أن ما يميّز العمل القائم في مختبرنا هو استخراج مادة "الأنثوسيانين" من النفايات الثانوية، مما يجعل تكلفه الإنتاج زهيده جدا مقارنة بالأصباغ المستخلصة من الفواكه والخضراوات، بالإضافة استخدامات الآمنة لهذا المنتج في مجال الأصباغ الغذائية.

ويقوم الدكتور حسن محمد عبدالله وبالتعاون مع عدد من الباحثين في مجال التربة بتحضير منشط حيوي طبيعي مبتكر من أوراق النخيل، والذي أثبت بعد تجربته على النبات فاعليته في تحفيز النمو بنسبة 40 إلى 70 % لكل من المجموع الخضري والجذري، ويقلل من تأثير الملوحة واستخدام مياه الري بنسبة 30 %. وأكد الباحثون على " أن هذا المنشط صديق للبيئة وآمن، كونه طبيعياً ولا يحتوي على مواد كيميائية وليس له أثاراً جانبية ضارة على الأرض."