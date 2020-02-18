الحبس والإبعاد لحلاق آسيوي هتك عرض حدث عربي بالإكراه

المصدر: عجمان-اسامة احمد

قضت محكمة جنايات عجمان بحبس المتهم ( ن ، ح ) اسيوي الجنسية يبلغ من العمر 38 عاما ثلاثة اشهر ، والابعاد عن الدولة بعد انتهاء فترة العقوبة ، ويعمل المتهم حلاق في احد صالونات الحلاقة ، وذلك لقيامه بهتك عرض بالإكراه لحدث عربي الجنسية يبلغ من العمر16 عاما.

وتشير وقائع الدعوى الى ابلاغ والد المجني عليه الشرطة بان ولده يبلغ من العمر 16 عاما قد اخبره بانه اثناء تواجده في احد صالونات الحلاقة، قام الحلاق الاسيوي الجنسية، بالتحسس على جسمه بالكامل بحجة اجراء دلك له وهو لم يطلب ذلك، اضافة الى قيامه بأفعال منافية للأخلاق والآداب العامة .

وبسؤال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة افاد بانه بعد الانتهاء من الحلاقة قام الحلاق بالتحسس على جسمه بحجة عمل دلك له، وحاول المجني عليه منعه الا انه لم يستجيب له وعندما خرج من صالون الحلاقة توجه الى منزلهم فاخبر امه بما حدث واكدت له بان ما فعله به الحلاق ليس دلكا، وهي بدورها اخبرت والده والذي ابلغ على الفور الشرطة بالواقعة.

وبسؤال المتهم في تحقيقات النيابة العامة اقر بانه هتك عرض المجني عليه وكان ذلك برضاه وليس بالإكراه وان ما ساقه المجني عليه من اقوال صحيحة بخصوص عملية الدلك.