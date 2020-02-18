حديقة الحيوانات في العين تجري مقابلات التوظيف مع المرشحين من "توظيف" أبوظبي

المصدر: العين - البيان

بدأت حديقة الحيوانات بالعين هذا الاسبوع إجراء المقابلات مع المرشحين من معرض توظيف أبوظبي 2020 الذي اختتم اعماله 29 يناير الماضي، وذلك استكمالا لخطط التوطين الذي تنتهجها الحديقة والتي تشمل عشرة شواغر في مجالات متنوعة.

وتستمر المقابلات لمدة اسبوعين حتى 27 فبراير الجاري، وذلك بعد فرز 2,776 سيرة ذاتية تم تلقيها في معرض توظيف ضمن الشواغر المطروحة لاختيار المؤهلات والتخصصات المناسبة، فيما سترسل الحديقة عروض العمل خلال مارس القادم للبدء باجراءات التوظيف في مجال الارشاد السياحي وتقية المعلومات والبيئة والصحة والسلامة والتصميم والابداع والمخاطر المؤسسية والموراد البشرية والبيطرة.



وقال جمعه خليفة الكعبي مدير قسم الموارد البشرية في حديقة الحيوانات بالعين "لقد لمسنا خلال المقابلات مدى رغبة الشباب الاماراتي من الاناث والذكور في الالتحاق بمجال رعاية الحياة البرية والحفاظ عليها من حملة الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس، والذين سبياشرون عملهم في الحديقة خلال مارس القادم بعد اختيار الكوادر التي تلبي احتياجات العمل."



هذا وتضم حديقة الحيوانات بالعين حاليا 343 مواطناً ومواطنة بنسبة 58% في آخر احصائية اصدرتها عام 2019 يعملون في مجالات فريدة ومتنوعة، وكانت الحديقة سباقة في توطين مختلف الوظائف مثل البيطرة ورعاية الحيوانات وتدريبها، بالاضافة الى التخصصات الاخرى مثل الادارية والفنية والتي تهدف جميعها الى تنمية المستقبل الوظيفي للكوادر الاماراتية.