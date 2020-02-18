"خيرية الشارقة" ترصد مليون و350 ألف درهم لـ 450 معتمرا

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

رصدت جمعية الشارقة الخيرية مليونا و350ألف درهم لـ 450 معتمرا من فئة ذوي الدخل المحدود إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة وذلك ضمن مشروع "تيسير العمرة " والذي يتم تنفيذه بشكل مستمر على 7سنوات ويستهدف إيفاد شريحة محدودي الدخل غير المقتدرين على توفير تكاليف الرحلة ولم يسبق لهم أداء المناسك من قبل، تحقيقا لأمنيتهم بزيارة بيت الله الحرام.

وقال عبدالله مبارك الدخان، الأمين العام لجمعية الشارقة الخيرية أن الحملة تحركت من مقر الجمعية الرئيسي في سمنان عبر 9 حافلات مكيفة لتحمل قرابة 450 شخصا من العمال المنتسبين إلى المؤسسات والدوائر الحكومية وشبه الحكومية والخاصة وذلك في إطار تعزيز التعاون بين الجمعية وسائر المؤسسات بالدولة بما يخدم شريحة المعوزين، حيث تتبنى الجمعية قرابة 25 ألف شخص مسجلين بكشوف وسجلات إدارة المساعدات الداخلية من المحتاجين والفقراء يتم مساعدتهم عبر مختلف جوانب المساعدات الشهرية والمقطوعة والموسمية كل حسب نوع وحجم المساعدة المناسبة، فلدينا ملفات خاصة بأعداد الحالات المرضية المستفيدة من المساعدات العلاجية، وأخرى دراسية، وثالثة مساعدات مستحقات إيجار سكني وتفريج كربة نزلاء السجون في قضايا الديون والمتعسرين.