44 اجتمـاعاً دورياً و 166 قـراراً لحماية الأطفال من فاقدي الرعاية الاجتماعية

المصدر: الشارقة - البيان

تعكف اللجنة الدائمة لرعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية في الشارقة، من خلال اجتماعاتها الدورية التي تعقدها أسبوعياً، على تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال والبحث عن مختلف الآليات التي توفر الحماية التامة، سواء كان الأطفال في أسرهم الطبيعية أو محتضنين لدى أسر بديلة.

وتستعرض اللجنة خلال اجتماعاتها الحالات التي يتم عرضها لتأمين الحقوق وضمان الدمج بأسر تكفل رعاية كريمة لهم، إذ تتطلع اللجنة إلى تعزيز تكامل الأدوار بين أفراد المجتمع ومؤسساته الحكومية والخاصة على حماية الطفل واتخاذ جميع التدابير والخطوات اللازمة وتوعية المجتمع بمختلف أنواع الإساءة التي يتعرض لها الطفل.

وكشفت اللجنة، نتائج أعمالها خلال عام 2019م، ببيان أجندتها الدورية وعددها نحو (44) اجتماعاً، أصدرت خلالها (166) قراراً يتضمن قبول طلبات الاحتضان، وتسليم أطفال لأسر، وسحب أطفال من أسر، ورفض لبعض طلبات الاحتضان المقدمة لعدم تطابقها مع شروط الاحتضان، بالإضافة إلى تحديد فئات الأطفال، وغيرها من المتطلبات التي تسهم في تأمين حقوق الأطفال.

كما صدر عنها حوالي (281) توصية بشأن حماية الأطفال وتأمين حقوقهم والوقوف على سير التدابير والخطوات اللازمة لضمان تمتعهم بحق الحماية وإبعاد الإساءة التي يتعرض لها الأطفال، إذ تعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر إدارة حماية الطفل التابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية، للدراسة والاطلاع على ما يحتاجه الأطفال فاقدي الرعاية الاجتماعية من حماية ووقاية وتأمين حقوق متمثلة في التعليم والصحة وحق الأوراق الثبوتية وإثبات النسب والرفاه الاجتماعي والعيش الكريم.

ويترأس اللجنة المستشار سالم علي مطر الحوسني رئيس محكمة الشارقة الشرعية، واللواء سيف المري القائد العام لشرطة الشارقة نائباً للرئيس، وعفاف إبراهيم المري، رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية، أميناً للجنة، وعضوية كل من المستشار المحامي العام أنور الهرمودي، ومحمد عبد الله الزرعوني، مدير منطقة الشارقة الطبية، والعقيد جمال فاضل العبدولي، مدير إدارة الجنسية في الشارقة، و الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم، وأحمد إبراهيم، مقرر اللجنة.