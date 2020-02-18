«محركات النمو السبعة» نصائح لإنجاح المشاريع

المصدر: (دبي- البيان)

تضمن اليوم الثاني من القمة الإقليمية لمبادرة تمويل رائدات الأعمال (We-Fi)، والتي عقدت أعمالها على هامش منتدى المرأة العالمي، تنظيم إفطار عمل لرائدات الأعمال وأعضاء المبادرة، بهدف بناء قدرات ودعم رائدات الأعمال ومساعدتهن على النجاح في مشاريعهن.

أدارت الحوار دانييل هنكل، وهي سيدة أعمال وقيادية في مبادرة تمويل رائدات الأعمال في كندا، فيما ألقى بيتر بوس، مسؤول قسم والشريك المؤسس لمبادرة «محركات النمو السبعة» بشركة «إرنست أند يونغ» كلمة شرح خلالها أبرز العوامل التي تساعد رائدات الأعمال على النجاح في مشاريعهن، وكيف يتمكنّ من تحديد الفرص ومواجهة التحديات، بالإضافة إلى تقييم المخاطر والتخفيف من حدتها من أجل بلورة فرص مشاريع ناجحة.

وتطرق بوس في مداخلته إلى محركات النمو السبعة والتي تشمل: الأشخاص والتكنولوجيا والعملاء والعمليات والتمويل والمعاملات، بالإضافة إلى تقييم المخاطر، وأشار إلى أن هذه الدوافع تسهم في تطوير خطط نمو استراتيجية ومراجعة الخطط القائمة وتسريع النمو واستدامته.

وقال، إن التوزيع المتكافئ للوقت والجهد والمال ضمن محركات النمو سيكون له بالغ الأثر في تعزيز شغف رواد ورائدات الأعمال، ويسهم في تجنّب المشكلات ويعزز النمو المستدام لمشاريعهم، مؤكداً أن هذا النهج هو ما يساعد قيادات الأعمال على التميّز.

وخلال اللقاء تطرق المتحدث إلى إلقاء الضوء على النقاط التي يركز عليها أغلب رواد الأعمال في العالم، والكيفية التي وظفوا بها «المحركات النمو السبعة» في خدمة مشاريعهم نحو تحقيق النجاح.