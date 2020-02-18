سعيد الطاير: المرأة الإماراتية شريك فاعل في قطاع الطاقة

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أن المرأة الإماراتية شريك فاعل في قطاع الطاقة بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة التي تحرص على تمكينها وتوفر لها جميع الإمكانات لتعزيز مشاركتها في مختلف القطاعات.

جاءت هذه التصريحات خلال مشاركة معاليه في فعاليات منتدى المرأة العالمي – دبي 2020، حيث شاركت هيئة كهرباء ومياه دبي في المنتدى بصفتها شريك الاستدامة الاستراتيجي.

تحول

وقال معالي الطاير: «يساهم التحول العالمي في قطاع الطاقة في توفير العديد من الفوائد البيئية والاجتماعية والاقتصادية، ولا سيما مع زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة.

وتهدف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 إلى إنتاج 75% من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، الأمر الذي يساهم في توفير العديد من الوظائف للمرأة في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة.

وتعد هيئة كهرباء ومياه دبي من أكبر المؤسسات الحكومية الحاضنة للكوادر النسائية الفنية على مستوى إمارة دبي في قطاع الطاقة، حيث نحرص على تمكين المرأة في جميع المستويات وتوفير فرص متكافئة لجميع الموظفين في بيئة إيجابية ومحفزة».

1933 موظفة

وأوضح معالي الطاير أن إجمالي الموظفات في هيئة كهرباء ومياه دبي يبلغ 1933 موظفة، ويشمل هذا العدد 646 في القطاع الهندسي والفني؛ وتبلغ نسبة الموظفات المواطنات في الهيئة 80% من إجمالي القوى النسائية العاملة في الهيئة، وترتفع هذه النسبة إلى 87% في القطاع الهندسي، مشيراً إلى أن الهيئة تعد من أوائل المؤسسات الحكومية في دبي التي أنشأت لجنة نسائية ومراكز رعاية لأطفال الموظفات، وتوفر ساعات عمل مرنة وفرصاً تدريبية متميزة ومنحاً دراسية في بيئة تشجع المرأة على المشاركة الكاملة.

وشهدت «منصة المستقبل» في منتدى المرأة العالمي – دبي 2020، مشاركة عدد من موظفي وموظفات الهيئة في عدة جلسات تناولت موضوعات متنوعة.