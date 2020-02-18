تأثير إيجابي للفن على المجتمع

المصدر: (دبي - البيان)

ناقشت مبدعات شاركن في جلسة «التأثير على المجتمع عبر الفن» دور الفن وتأثيره الملهم على المجتمعات الإنسانية من خلال طرح عرضته كل من الفنانة ورسامة الجداريات دينا السعدي، والفنانة جلال لقمان التي تولت إدارة الجلسة.

ولفتت دينا في حديثها إلى أهمية الفن العام من واقع تخطيه للمسافات والحدود الجغرافية لمواكبة القضايا والتحديات العالمية. وتشتهر دينا بذائقتها الفنية العالية، فقد عرضت أعمالها في عدد من أبرز عواصم الفن العالمية مثل نيويورك، وسان فرانسيسكو، وروتردام، كما قدمت إبداعاتها في مدينة خورفكان.

وفي معرض حديثها حول أهمية دعم فناني ورسامي اللوحات الجدارية، قالت دينا السعدي: يسعدني حضوري ومشاركتي في فعاليات منتدى المرأة العالمي 2020 في دبي، فإني أرى الفن كشكل من أشكال التعبير التي تضفي المزيد من الجمال والبهاء.

لقد أثبتت الدراسات أن معظم الناس يشعرون بالانتماء عندما يرون الجداريات الملونة في أزقة وشوارع مدنهم، وتعتبر الفنون البصرية في الأماكن العامة «فن الشارع» من الفئات الفنية التي يسيطر عليها الرجال على مستوى العالم.