استعراض دور «مؤشرات غوغل» في الارتقاء بالعمل الإعلامي

المصدر: (دبي - البيان)

استعرضت سامية عايش، زميلة تدريس في مبادرة غوغل للأخبار - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، دور «مؤشرات غوغل» في الارتقاء بالعمل الإعلامي ومساعدة الصحافة على مواكبة التطور الرقمي الذي يشهده العالم، جاء ذلك خلال جلسة قدمتها عايش في «منصة المجتمع»، ضمن فعاليات منتدى المرأة العالمي - دبي 2020.

وتحدثت عايش، خلال الجلسة الحوارية، عن السلوك البحثي لمستخدمي غوغل ومهمة الشركة القائمة على تنظيم المعلومات وتوفيرها للصحفيين من مختلف أنحاء العالم، إذ تعمل غوغل على بناء مستقبل أقوى للصحافة، من خلال الارتقاء بجودة الصحافة وتطوير نماذج أعمال تسهم في تحقيق نمو مستدام، وتمكين المؤسسات الإخبارية عبر الابتكار التقني.

واستعرضت عايش باقة من الخصائص التي توفرها «مؤشرات غوغل»، بما في ذلك فهم السلوك البحثي للمستخدمين عند البحث عن موضوع معيّن، والتعرف إلى الكلمات الأكثر استخداماً عند البحث، والتعرف إلى الأسئلة المتكررة في البحث على غوغل .