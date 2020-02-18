استشراف مستقبل الابتكار

المصدر: (دبي-البيان)

شارك متحدثون من هيئة كهرباء ومياه دبي في جلسة «الابتكار ونظرة مستقبلية» وهم: مطر المهيري المدير التنفيذ للابتكار، عائشة النعيمي مدير تنفيذي في مركز ابتكار الطاقة الشمسية، وهشام إسماعيل باحث أول 4IR، وسامية المضرب خريج فني أول. وأدار الجلسة مروة السيابي المساعد في سكوير باتون بوغز.

وركزت الجلسة على مفهوم الابتكار في مجالات الطاقة النظيفة، حيث استعرض المشاركون تجاربهم في توظيف الابتكارات الحديثة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الطاقة الشمسية.

وقدموا رؤيتهم لواقع ودور المرأة الإماراتية في المساهمة بفاعلية في تعزيز الابتكار، حيث تحدثت عائشة النعيمي عن عملها في مجال تطوير الطاقة الشمسية، لتكون أول من قام بتصنيع الخلايا الشمسية في دولة الإمارات. وأكدت النعيمي أن الشغف والإخلاص والثقة بالنفس، فضلاً عن الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة عوامل أساسية في نجاح المرأة وتمكينها.

واستعرض هشام إسماعيل قصص نجاح نسائية متعددة لسيدات إماراتيات استطعن تحقيق إنجازات وتقديم إسهامات بارزة ومبتكرة، مشيراً إلى أن مجالات الابتكار مفتوحة أمام الرجل والمرأة على حد سواء في الدولة الإمارات.

وأكد مطر المهيري أن نظام العمل المرن الذي تطبقه الدولة يعتبر أداة أساسية تساعد المرأة على النجاح والإبداع والتفوق في مسيرتها المهنية مع الحفاظ على حياة متوازنة، وأشار المهيري إلى أنه في ظل التطورات التقنية المتسارعة، فإن المستقبل للتقنيات الرقمية وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

وبدورها ركزت سامية المضرب في مداخلتها على جيل الألفية ودعت الشباب والشابات لأن يسعوا وراء المعرفة وأن يتحلوا بالطموح لتحقيق النجاحات، كما دعت أولياء الأمور لتشجيع أبنائهم وخاصة البنات على تحقيق طموحاتهن.