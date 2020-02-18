مناقشة أحدث التوجهات في مجال العلاج بالفن

المصدر: (دبي - البيان )

ناقشت منصة الثقافة والفنون المنعقدة ضمن فعاليات منتدى المرأة العالمي- دبي 2020 ومن خلال إحدى جلساتها موضوع «العلاج بالفن»، والذي يعتبر مفهوماً مستحدثاً انطلق عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية، ويهدف لمساعدة المرضى المصابين بصدمات نفسية وعاطفية لا يستطيعون التعبير عنها، عن طريق إبرازها من خلال الرسم والأعمال الفنية.

وشارك في الجلسة الحوارية التي أدارها جلال لقمان، وهو فنان تشكيلي من الإمارات، كل من: سارة باويل، المؤسس للمركز العالمي للعلاج بالفن – الإمارات العربية المتحدة، ودلال السندي، أخصائية علاج بالفن – مملكة البحرين.

وأكدت سارة على القدرات الشفائية العالية التي يمتاز بها الفن، وخاصة لناحية إتاحة المجال للمرضى ومن جميع الأعمار للتعبير عما يجول في خواطرهم وتحليلها باستخدام الفن. ويشمل هذا توفير مجموعة متكاملة ومتنوعة من الأدوات الفنية للمرضى. ومن جانبها، أفادت دلال السندي: «أن معظم المرضى الذين يتعاملون معهم حالياً هم من فئة الشباب والأطفال ممن يواجهون صعوبة في التعبير من خلال الكلمات عن الصدمات التي عاصروها، والتي قد تكون ناجمة عن مرض جسدي، وسببت لهم أيضاً خسارات كبيرة على المستوى الإنساني والعاطفي».