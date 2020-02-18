بحث مساهمة النساء في تعز يز الاستدامة

المصدر: دبي- البيان

شهد اليوم الثاني من فعاليات منتدى المرأة العالمي- دبي 2020 الذي نظمته مؤسسة دبي للمرأة على مدار يومين تحت شعار «قوة التأثير»، استعراضاً لمفهوم قوة الاستدامة ومساهمة المرأة في تعزيز هذا المفهوم، وذلك خلال الجلسة الحوارية «قوة الاستدامة: قيمة واستثمار»، التي استضافتها «منصة المستقبل» في المنتدى.

شارك بالحديث في الجلسة من هيئة كهرباء ومياه دبي: محمد الشامسي المدير التنفيذي للاستدامة، المدير التنفيذي بالوكالة لمؤسسة سقيا الإمارات، وعبدالرحمن الجامع نائب الرئيس للاستراتيجية والمخاطر والمرونة في الهيئة، ومريم عبدالعزيز خان صاحب مهندس أول الاستدامة، وعذبة حمدان الشحي مهندس الاستدامة وتغيير المناخ. وأدار الجلسة كريستوفر سكيبر الشريك في سكوير باتون بوغز.

وألقت الجلسة الضوء على الجهود الاستراتيجية التي تقوم بها الهيئة والرامية إلى دعم وتعزيز مفهوم الاستدامة، من خلال عقد الشراكات البناءة، وإطلاق المشاريع والمبادرات الرائدة والمبتكرة الهادفة إلى تقليص انبعاث الغازات الدفيئة وإدارة استهلاك الكهرباء والمياه وتوفير بدائل من الطاقة المتجددة، وذلك تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة والاستراتيجيات الحكومية على مستوى الدولة وإمارة دبي.

وتم خلال الجلسة استعراض عدد من هذه المبادرات الاستراتيجية وفي مقدمتها «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، وتقارير الاستدامة السنوية، وإسهامات مؤسسة «سُقيا الإمارات» التي تعمل على بحث وتنمية حلول لمشاكل شُح المياه وتوفير وتوزيع المياه الصالحة للشرب لتساعد المجتمعات التي تعاني من نقص وتلوث المياه.

وركز المشاركون في الجلسة على الدور الحيوي للتوازن بين الجنسين في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للاستدامة، حيث أكد عبدالرحمن الجامع أن تحقيق التوازن بين الجنسين يشكل أولوية للقيادة الرشيدة وأن هيئة كهرباء ومياه دبي تحرص على تنفيذ هذه التوجهات الحكومية من خلال مقاربة مستدامة.