حمدان بن زايد: الخطوة مهمة نحو تطوير الطاقة النظيفة

المصدر: (دبي - البيان)

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة أن إصدار رخصة تشغيل الوحدة الأولى لمحطة براكة للطاقة النووية مرحلة جديدة في مسيرة البرنامج النووي السلمي للدولة وخطوة مهمة نحو تطوير الطاقة النظيفة.

وقال سموه في تدوين عبر حساب سموه في «تويتر»: «إصدار رخصة تشغيل الوحدة الأولى لمحطة براكة للطاقة النووية مرحلة جديدة في مسيرة البرنامج النووي السلمي للدولة وخطوة مهمة نحو تطوير الطاقة النظيفة، نفخر بأبناء الوطن المؤهلين ونعتز بهم وبعطائهم وتميزهم، وكلنا ثقة بقدرتهم على إنجاز وتشغيل محطات الطاقة النووية بكل كفاءة واقتدار».