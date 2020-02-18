سعيد الطاير يطّلع على خدمات مستشفى راشد

المصدر: دبي - البيان

اجتمع أمس معالي سعيد محمد الطاير، المفوض العام لمسار الصحة والمعرفة في مجلس دبي، مع معالي حميد القطامي، مدير عام هيئة الصحة في دبي، ومع مسؤولين في الهيئة، وذلك خلال زيارة معالي المفوض العام لمستشفى راشد في دبي.

جولة

وتفقد معالي سعيد محمد الطاير خلال جولته، إدارات ومرافق المستشفى، حيث تم استعراض الخدمات التي يوفرها المستشفى والتي تشتمل على الوحدات الجراحية، والطبية والعناية المركزة عالية التخصص، وغرف العمليات والدعم السريري، والخدمات الذكية وغيرها من الخدمات.

توجيهات

وقال معالي سعيد محمد الطاير: «تأتي هذه الزيارة انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتنفيذاً لوثيقة 4 يناير 2020، حيث نعمل جاهدين لجعل دبي وجهة رائدة للرعاية الصحية من خلال تبني نماذج الرعاية المبتكرة والمتكاملة وتقديم خدمات صحية وفق أعلى المعايير العالمية».