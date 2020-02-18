مشاريع لشرطة أبوظبي بـ 808 ملايين درهم

المصدر: (أبوظبي - وام)

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة»، عن تقدم سير العمل في 15 مشروعاً متنوعاً لصالح القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وذلك بتكلفة تبلغ نحو 808 ملايين درهم، مؤكدة أن العمل جارٍ في الـ 15 مشروعاً طبقاً للخطة الموضوعة للتنفيذ، وحسب المدة الزمنية المقررة للإنجاز والتسليم، وذلك وفقاً لأعلى المعايير وأرقى المواصفات العالمية.

وأوضحت الشركة أن هذه المشاريع تتضمن تشييد 3 مراكز للدفاع المدني، الأول بمنطقة الفلاح في أبوظبي، والثاني في منطقة قصر البحر بأبوظبي، والثالث في منطقة الطوية بمدينة العين، إلى جانب بناء 3 مراكز شرطية في الفلاح والسعديات والمرفأ، إضافة إلى مشروع مبنى K9 للتفتيش الأمني ـ المرحلة الثانية، ومشروع تصميم وتنفيذ ورفع كفاءة مجمع المنشآت الإصلاحية والعقابية «سجن الوثبة» المرحلة الأولى، ومشروع المشرحة المركزية في مدينة أبوظبي، ومشروع تصميم وتشييد مبنى إدارة طيران شرطة أبوظبي (قصر السراب) في منطقة الظفرة، ومشروع إنشاء 5 مستودعات مركزية بمدرسة الشرطة في الفوعة، ومشروع تشييد مبنيين للتدخل السريع في منطقة «خليفة أ»، والصدر في أبوظبي، ومشروع مبنى مدرسة الشرطة في مدينة العين - المرحلة الأولى، فضلاً عن مشروع تشييد مبنيين الأول إداري والثاني خدمي، وذلك بالمدينة التدريبية في منطقة الحفار، ومشروع إنشاء مبنى المتفجرات والأسلحة في فلج هزاع بمدينة العين.

ويجري العمل على إنجاز الـ 15مشروعاً وفقاً للمعايير العالمية للأبنية الحديثة من حيث الخدمات الذكية والتصاميم العصرية المتطورة.