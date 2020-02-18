«إسعاف دبي» ترخص 52 منشـأة خلال العام الماضي

المصدر: دبي - البيان

كشف تقرير إحصائي صادر عن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف أن المؤسسة قامت بترخيص 52 منشأة إسعافية خلال عام 2019 بزيادة طفيفة عن عام 2018 الذي رخصت فيه 48 منشأة.

وقال المدير التنفيذي خليفة الدراي إن هذا الإجراء تم بعد اجتياز هذه المنشآت للفحوص اللازمة التي تجريها المؤسسة لمنحها الترخيص بمزاولة المهنة، وأشاد الدراي بتجاوب المنشآت والمستشفيات الخاصة لتسجيل وترخيص سيارات الإسعاف والمهنيين والمسعفين لتحقيق السياسة الصحية والخطة الإسعافية المنضبطة لإمارة دبي، حيث إن الهدف من القرار هو رفع مستوى خدمات الإسعاف وتحسين قدرات المسعفين وجاهزية المستشفيات ومراكز التدريب لتتماشى مع المعايير العالمية في هذا الشأن.

وأكد الدراي أن عام 2019 شهد زيادة في عدد تراخيص المراكز التدريبية من 108 مراكز في عام 2018 إلى 111 مركزاً للتدريب على الإسعافات الأولية، ‏وهناك زيادة في عدد مركبات الإسعاف للقطاع الخاص من 65 مركبة إسعافية في عام 2018 إلى 89 مركبة إسعافية في عام 2019، وزاد عدد المهنيين المرخصين من ‏ 549 مهنياً إلى 674 مهنياً في عام 2019 بزيادة قدرها 22%.

وكشف د. عمر السقاف، مدير إدارة الشؤون الطبية والفنية، أن هيئات ومؤسسات إسعافية دولية من بريطانيا وأمريكا تقدمت بطلب الترخيص لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ليتسنى لهم تقديم خدماتهم في دبي، بما يعكس السمعة العالمية التي تتمتع بها المؤسسة وإمارة دبي دولياً، ويدل على المستوى الرفيع الذي وصلت إليه خدمات الإسعاف في دبي بما يتوافق مع جعلها مركزا للسياحة العلاجية.

تحذير

وحذّر السقاف من توظيف مهنيين أو مسعفين غير مرخصين لتقديم خدمات الإسعاف، مشيراً إلى أن المهني الذي يزاول مهنة الإسعاف دون تصريح يعد مخالفاً لقوانين الإمارة، ما يستوجب توقيع العقوبة عليه وعلى منشأته.

وقال إن موظفي قسم تنظيم خدمات الإسعاف يقومون بالإشراف والمتابعة اليومية لتنفيذ ‏سياسات وقوانين وإجراءات المؤسسة فيما يتعلق بخدمات الترخيص والتفتيش المهني، وترخيص جميع المنشآت الإسعافية ومركبات الإسعاف التابعة للقطاع ‏الخاص والحكومي، والرد على جميع استفسارات وأسئلة العملاء عن شروط وإجراءات الترخيص، مشيراً إلى أنهم شاركوا في عدد من المشاريع الاستراتيجية مثل مشروع التفتيش عن بعد مع فريق ‏بناة المدينة وأيضا تحويل جميع خدمات القسم إلى خدمات ذكية بالتعاون مع دائرة دبي الذكية، وقاموا كذلك بزيارات مفاجئة للجهات غير المرخصة، وتوجيه العاملين فيها للترخيص من قِبل المؤسسة حتى لا يتم مخالفتهم.

وقال إنه تم تأهيل ‏عدد من موظفي القسم بدورات خاصة بالضبطية القضائية بالتعاون مع معهد دبي القضائي، كما قاموا بزيارات دورية ومفاجئة للمنشآت والمراكز التدريبية، ففي عام 2018 الزيارات الدورية 236، وأصبحت 252 في عام 2019، أما عن الزيارات المفاجئة ففي عام 2018 كانت 94 زيارة مفاجئة، وفي عام 2019 أصبحت 111.

و‏أكدت نوال البلوشي، رئيسة شعبة التنظيم والترخيص، حصول القسم على نسبة 98.7% في سعادة المتعاملين طبقاً لبيانات مركز دبي للإحصاء لعام 2018، ‏كما قام القسم بتحديث جميع نماذج وإجراءات العمل الداخلية ودليل خدمات القسم.

‏كما قالت زلفية ميرزا، مسؤولة الاختبارات، إن المؤسسة تسهل كثيراً عملية ترخيص المهنئين، إذ إنها تعقد ‏الامتحانات لطالبي الترخيص، قبل أن يتم الانتهاء من إجراءات تعيينهم من قبل منشآتهم وإعطائهم تصريح مؤقت بعد اجتياز الامتحان، بما يمكنهم من تقليل ‏الخسائر المالية، وتم تحديث جميع برامج وأسئلة الامتحانات لتصبح اختبارات ذكية.

فعاليات

وأوضحت منى عثمان، رئيسة شعبة الرقابة والتفتيش، أن المؤسسة نظمت عدة فعاليات للعملاء في عام 2019، منها الملتقى الإسعافي الثاني مع المتعاملين بعنوان ملتقى عام التسامح، وتم تكريم أفضل منشأة ومركز تدريبي، ‏كما عقدت عدة ورش عمل منها ورشة عمل مع شركة داتا فلو التي تقوم بعمل التدقيق على جميع الشهادات المهنية والأكاديمية، كما أطلقت المؤسسة في عام 2019 بالتزامن مع عام التسامح مبادرة لعملاء المؤسسة، وهي «تصريحكم يوصلكم».