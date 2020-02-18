«صحة دبي» تنفذ مشروع «البيت الأخضر» بمنشآتها

المصدر: (دبي - البيان)

بدأت هيئة الصحة بدبي بتنفيذ المرحلة الأولى لمشروع البيت الأخضر في كل من مراكز المزهر الصحي، ومركز ند الحمر ومركز البرشاء الصحي، على أن يتم تنفيذ المراحل الأخرى في المستشفيات والمراكز الصحية الأخرى التابعة للهيئة، وذلك ضمن مبادرات التنمية المستدامة والتطبيقات الخضراء التي تتبناها الهيئة في مختلف مستشفياتها ومراكزها الصحية.

وأكد يوسف محمد آل علي مدير إدارة سلامة وصحة البيئة المؤسسية بهيئة الصحة بدبي على أهمية هذا المشروع الذي سيعمل على تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة كالهدف الثالث المتعلق بالصحة الجيدة والرفاه، والهدف التاسع حول الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والهدف الحادي عشر الذي يركز على المدن والمجتمعات المحلية المستدامة، والهدف الثاني عشر المتعلق بالاستهلاك والإنتاج المسؤولان، والهدف السابع عشر المتمثل بعقد الشراكات لتحقيق الأهداف من خلال دعم وإيجاد مدن ومجتمعات محلية مستدامة.

وأوضح آل علي أن المشاريع التي سيتم تنفيذها في المراكز الصحية، ستساهم في زيادة الرقعة الخضراء في المنشآت الصحية التابعة للهيئة، ورفع جودة الهواء من خلال خفض الانبعاثات الكربونية، وزيادة نسبة الأوكسجين وتقليل نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجو نتيجة عملية التمثيل الضوئي، وتقليل وترشيد استهلاك الماء والكهرباء بشكل اقتصادي ومستدام.

كما سيساهم المشروع في خفض درجات الحرارة، بالإضافة إلى تشجيع ورفع وعي الموظفين وأفراد المجتمع لبرامج الإنتاج الزراعي.