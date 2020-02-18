«الدولي للاتصال الحكومي» يكشف أجندة الدورة التاسعة غداً

المصدر: (الشارقة - البيان)

يعقد المركز الدولي للاتصال الحكومي، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، عند العاشرة من صباح غد الأربعاء، مؤتمراً صحافياً، في مسرح المجاز، للكشف عن فعاليات الدورة التاسعة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2020، التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ، الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يومي الرابع والخامس من مارس المقبل في مركز إكسبو الشارقة.

ويشارك في المؤتمر كل من الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، وطارق سعيد علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، للإعلان عن التطورات النوعية التي تشهدها الدورة الجديدة من المنتدى، وتفاصيل الجلسات الرئيسية والخطابات التفاعلية وورش العمل وأسماء أبرز الشخصيات المشاركة من خبراء اتصال محليين ودوليين.

وتناقش الدورة التاسعة من المنتدى، أربعة محاور تمثل أهم الخصائص والثقافة والفلسفة التي يجب أن تستهدي بها فرق الاتصال، وتشمل هذه المحاور، ترسيخ ثقافة التفاعل في الحكومة، والتكنولوجيا كممكن للمجتمعات، والاتصال عبر الثقافة، والرفاه الفردي والمجتمعي.

يشار إلى أن المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، انتقل في دورته التاسعة من صيغة الشعار الواحد إلى المحاور المتعددة، في إطار توجهه لتحقيق أوسع قدر ممكن من التفاعل مع الجمهور وأكبر فائدة من المواضيع والقضايا التي يتبناها في عصر الاتصال الشامل.