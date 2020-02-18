وفد «الوطني» يطّلع على برنامج الخدمة الوطنية

المصدر: (أبوظبي - وام)

استقبل اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة، أمس، في مقر الهيئة بأبوظبي وفداً من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي للاطلاع على برنامج الخدمة الوطنية والاحتياطية.

ورحب رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بوفد المجلس الوطني الاتحادي وثمّن زيارتهم للهيئة.. مؤكداً أهمية تضافر الجهود لبناء الوطن وتحقيق التطلعات الاستراتيجية للدولة.

واطلع الوفد على برنامج الخدمة الوطنية والجوانب الإيجابية والدور الوطني الكبير الذي تلعبه، إضافة إلى تجربة دولة الإمارات في الخدمة الوطنية، والتي تشكلت نتيجة دراسات مستفيضة لتجارب الدول حتى أصبحت من أفضل التجارب العالمية في هذا المجال.

وتعرّف الوفد على أهداف البرنامج، من خلال تعزيز قدرات الدولة في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، وبناء قوة احتياطية عند الحاجة، وتعزيز قيم الولاء والانتماء وزيادة الترابط بين الشعب والقيادة، وتنمية شخصية المجند وتعزيز مفهوم الوطنية، والارتقاء بالمجتمع من الناحية الصحية والبدنية، وتعزيز الدور الوطني للمرأة الإماراتية، وزيادة إنتاجية وكفاءة المواطنين، وتوفير فرص عمل جديدة، وذلك عبر تعلم مهارات واكتساب تخصصات معينة، كما اطلع الوفد على فعاليات التدريبات العسكرية والتجهيزات الصحية والطبية والخدمات اللوجستية.