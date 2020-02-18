البسطي: دبي تحدث نقلة في النمو الاستراتيجي

المصدر: دبي ـ وام

أكد معالي عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، المفوض العام لمسار التطوير الحكومي، أن إمارة دبي بصدد إحداث نقلة نوعية جديدة على نطاق المسارات الاستراتيجية للنمو، وفقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، والتي تضمنتها وثيقة 4 يناير 2020.

وقال معاليه إن المتابعة الحثيثة والتوجيهات المتواصلة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تؤكد أولوية الأهداف المرسومة والنهوض بنهج العمل ليواكب طبيعة دبي ومكانتها المتفردة في عالم الأعمال.

اجتماع

جاء ذلك خلال ترؤس معاليه اجتماع فريق العمل المعنيّ بمسار التطوير الحكومي بحضور الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية، وعبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وعارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء.

وأوضح معاليه أن إمارة دبي تتمتع بمكانة عالمية فريدة في مجال العمل الحكومي بمبادراتها الخلاقة وخدماتها الذكية التي تستبق المستقبل، وتراعي استدامة مسيرة الرخاء والازدهار لسكان دبي وزائريها، وترسخ مكانتها كمركز لاستشراف وصنع المستقبل، مشيراً إلى أن العمل على مسار التطوير الحكومي يمضي بثقة وثبات في ظل الأهداف الطموحة لتعزيز تنافسية الإمارة وضمان استدامة جاذبيتها على الأصعدة كافة.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة خطة العمل والمبادرات المنبثقة عن المسار وعدد من الأفكار والحلول المتكاملة التي من شأنها دفع وتيرة العمل على مختلف مسارات المبادرات والمشاريع.

تقرير

واطلع المجتمعون على تقرير الأداء المرحلي والذي شمل المشاريع التي تم إطلاقها مثل التسكين ووثيقة مبادئ السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة لموظفي حكومة دبي، وتطرّقوا إلى مصفوفة المواءمة بين المبادرات لضمان تضافر جهود كافة الجهات وتعزيز التعاون المشترك لإنجاز المشاريع بشكل استباقي، وترجمة تطلعات القيادة لهذا المسار واقعاً ملموساً.