«الصحة» تحدد استراتيجية الحوكمة الإكلينيكية

المصدر: (دبي - البيان)

عقدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ورشتي عمل للتدريب على استراتيجية الحوكمة الإكلينيكية، لمدة 3 أيام في مركز التدريب والتطوير بالشارقة، وذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية وبحضور خبراء عالميين، وفي إطار استراتيجيتها لاستشراف مستقبل الرعاية الصحية وإعادة ابتكار الخدمات الصحية لتحسين سلامة المرضى وفق أفضل الممارسات العالمية، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات في تطبيق الحوكمة الإكلينيكية، ووضع خارطة الطريق والخطة الاستراتيجية والتنفيذية.

وتم تخصيص الورشة الأولى لمديري الإدارات، ومديري المستشفيات، واللجنة التوجيهية العليا للحوكمة الإكلينيكية برئاسة الدكتور يوسف السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات، لوضع خارطة الطريق والخطة الاستراتيجية، فيما تعمل الورشة الثانية على تدريب لجان الحوكمة الإكلينيكية التي تم تشكيلها في المستشفيات برئاسة مساعدي مديري المستشفيات للشؤون الطبية لوضع الخطة التنفيذية. وتناولت الورشتان الممارسات المتبعة في بريطانيا وإيطاليا في الحوكمة الاكلينيكية للمستشفيات.