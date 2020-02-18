تكريم الرعاة والمشاركين بملتقى «نحن معكم»

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

شهد الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية أمس، حفل اختتام «ملتقى نحن معكم» الذي نظمته الهيئة لدعم أصحاب الهمم والأسر المنتجة وكبار المواطنين، وذلك بحضور محمد عبيد بن غنام الأمين العام للهيئة، ونائب القنصل السوداني بدبي وسعيد بن مبارك نائب رئيس جمعية بيت الخير، فيما كرم الرعاة والمشاركين في الملتقى.

وأوضح الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم أن «ملتقى نحن معكم» يهتم بالتراث وتعزيز قيمته، فيما يحمل رعاية وأبعاداً اقتصادية للشرائح الاجتماعية المستهدفة، مثل أصحاب الهمم وكبار المواطنين والأسر المنتجة، لمساعدتهم على عرض منتجاتهم المختلفة التي يبدعونها في أجنحة مجانية، وخاصة التي تحمل الطابع التراثي وإنتاج مشغولاته، مضيفاً إن الملتقى أصبح منصة متميزة لطرح ما لديهم من منتجات تراثية أصيلة أبدعتها أياديهم، وإن الإقبال عليها يعد أقوى حافز لأصحاب الهمم والأسر المنتجة، على المضي قدماً في هذا الاتجاه، وتحقيق قدر أعلى من التميز والتمكين في ما يبدعونه.

دعم

من جهته، أشار محمد عبيد بن غنام إلى الدعم الكبير والمستمر لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، والشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الأمناء، لكافة أنشطة وبرامج الهيئة داخل الدولة وخارجها، لافتاً إلى أن الملتقى يعد إحدى الأذرع الخيرية الإنسانية المهمة في تطبيق استراتيجية الهيئة ورؤيتها، والعمل على إحياء الثقافة المحلية والموروث الاجتماعي تعزيزاً للهوية الوطنية.

وأكد أهمية المبادرات التي تطلقها الهيئة بهدف دعم وتمكين أصحاب الهمم والأسر المنتجة والشباب، وخاصة أن الملتقى يعد إحدى أبرز الفعاليات التي تعكس عراقة وموروث الإمارات الأصيل، وتعزز مفهوم الأصالة، لافتاً إلى أنه شارك في فعاليات الملتقى الذي استمرت فعالياته 12 يوماً، 74 جناحاً ضمت منتجات هذه الشرائح المجتمعية التي لاقت رواجاً كبيراً لدى رواد الملتقى.

وشهد الملتقى العديد من العروض الفنية التراثية والعروض المسرحية والألعاب التي جسدت حياة الأجداد، وعبرت عن مظاهر المجتمع الإماراتي في العقود الماضية، فيما يتسق ذلك مع توجهات القيادة الرشيدة للمحافظة على إرثنا الحضاري.