انطلاق حملة «الوطن أسرة» وتكريم الداعمين

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

شهد الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم صباح أمس، في مركز الجواهر للمؤتمرات والمناسبات، حفل انطلاق فعاليات حملة «الوطن أسرة» التي تنظمها إدارة مراكز التنمية الأسرية إحدى مؤسسات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة تحت شعار «الأسرة أمان.. يريدها سلطان».

وخلال حفل إطلاق الحملة كرّم الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي الجهات الراعية والداعمة والشركاء الاستراتيجيين والتقط معهم الصور التذكارية.

وأكدت موضي الشامسي رئيس إدارة مراكز التنمية الأسرية، أن الأسرة هي الكيان الكبير الذي حظي بعناية كبيرة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

ودشن الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي وثيقة الحملة بالتوقيع عليها، والتي سيتم التوقيع عليها من قبل كبار المسؤولين والمديرين وأفراد المجتمع.

وعرضت موزة الشحي مدير إدارة الإرشاد الأسري مبادرات الإرشاد الأسري الـ 6 والتي ستنفذ على مدار العام، وهي «حتى نفهم بعض» تختص بتطبيق مقياس تشخيصي للمقبلين على الزواج في محكمة الأسرة، ومبادرة «يداً بيد» وهي لنشر الثقافة القانونية من خلال إعداد نشرات قانونية أسرية على مستوى المؤسسات الحكومية والتعليمية، وتقديم المحاضرات والنشرات توعوية لعدد من المدارس، والثالثة «طمن قلبك معانا» وهي لتحسين الأوضاع الاجتماعية من خلال فهم احتياجات أفراد المجتمع وإيصالها للجهات المعنية ذات الصلة، و«محطات إرشادية» وهدفها عرض الخدمات الإرشادية، أما المبادرتان الأخريان فهما «مجلس الأسرة» وتختص بجلسات إرشادية نفسية لأفراد الأسرة، لتعميق الأواصر الأسرية وتوطيد طرق التواصل، والأخرى «تقديم الخدمة الإرشادية» وهي تختص باستقبال المتعامل والتعرف على احتياجاته النفسية والأسرية والقانونية وتوفير الرعاية اللازمة.