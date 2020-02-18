حملة توعية بشأن المركبات المهملة بأبوظبي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

نفذت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية مدينة زايد، حملة توعوية بشأن المركبات المهملة في كل من مدينة محمد بن زايد، ومنطقة المقطع، وبوابة أبوظبي.

وهدفت الحملة إلى الحفاظ على المظهر العام للمدينة والحد من المشوهات التي تسببها المركبات المهملة، والارتقاء بمظهر وجمال المناطق السكنية، وخلق بيئة صحية نظيفة، وكذلك إلى تعزيز المشاركة المجتمعية من قبل فئات المجتمع، بالإضافة إلى تحفيز وتنسيق العمل الجماعي مع الشركاء الاستراتيجيين من أجل توعية أفراد المجتمع بضرورة الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وحرص فريق البلدية على توعية أفراد المجتمع في المناطق التي استهدفتها الحملة بالأضرار والآثار السلبية التي تنجم عن ترك المركبات الخاصة مهملة ومشوهة للمنظر العام، وبضرورة تقليل مشوهات المركبات المهملة وإغلاق المخالفات المتعلقة بشأنها.