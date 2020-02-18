زيارات تفتيشية دورية على المواقع قيد الإنشاء في الشارقة

المصدر: (الشارقة – البيان)

أكدت بلدية مدينة الشارقة حرصها على تنفيذ زيارات تفتيشية دورية على المواقع قيد الإنشاء وعمل جولات ميدانية من خلال المفتشين التابعين لإدارة تفتيش المباني لرصد كل التجاوزات التي يمكن أن تحدث داخل المواقع قيد الإنشاء والمتوقفة على جميع المناطق، حيث تحرص البلدية على توفير كل مقومات السلامة بالعمل من أجل سلامة العاملين وسكان البنايات المجاورة، ورصد جميع التجاوزات أو بعض السلوكيات من أجل الحفاظ على المظهر الجمالي للإمارة الباسمة، حيث أنجزت 13 ألف معاملة لتفتيش المباني وتنظم 3113 زيارة تفتيشية لمواقع قيد الإنشاء في 2019.

وأكد المهندس أحمد عبدالرحمن الجروان مدير إدارة تفتيش المباني أنه يتم تنظيم زيارات تفتيشية بشكل يومي لرصد تجاوزات البناء بالمنشآت التجارية والصناعية والوحدات السكنية القائمة وكذلك المواقع قيد الإنشاء، حيث شهد العام الماضي تنظيم أكثر من 3113 زيارة تفتيشية، تم خلالها ضبط العديد من التجاوزات كسوء حالة السياج المؤقت للمواقع قيد الإنشاء وغيرها من المخالفات.