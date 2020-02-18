مؤتمر الشارقة للموارد البشرية يستشرف المستقبل غداً

المصدر: الشارقة – البيان

أكد الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية في الشارقة رئيس اللجنة العليا المنظمة لمؤتمر الشارقة السادس للموارد البشرية أن انطلاق فعاليات المؤتمر صباح غد يؤكد حرص دائرة الموارد البشرية على استكمال وترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة في تنمية رأس المال البشري واستشراف مستقبله، كما أنه يتضمن 4 جلسات تناقش محاور مستقبل الموارد البشرية إلى أين؟

ولفت ابن خادم إلى أن المؤتمر السادس والذي سيبدأ غداً الأربعاء بمجمع كليات الطب بجامعة الشارقة قاعة الرازي، هو امتداد لما جرى طرحه خلال المؤتمرات السابقة ويؤكد مضامين ومحاور شعاره (مستقبل الموارد البشرية... إلى أين؟) في ظل السعي للنهوض المتواصل بأداء الكوادر البشرية لتكون قادرة على العطاء والتميز في ظل التطور الهائل للتكنولوجيا.

وأشار ابن خادم إلى أن مؤتمر الشارقة للموارد البشرية سيشهد في يومه الأول عقد جلستين، حيث تناقش الجلسة الأولى «المستقبل واستدامة الموارد البشرية». ويدير هذه الجلسة الإعلامي حامد المعشني، وتضم عدداً من المتحدثين الخبراء في مجال الموارد البشرية، وهم المقدم الدكتور سعيد حارب المنصوري رئيس قسم تخطيط الموارد البشرية بشرطة الشارقة، والمستشار المالي وخبير الموارد البشرية الدكتور عبدالرحيم الزرعوني، والمستشار محمد سعيد القبيسي من مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، المؤسس والرئيس التنفيذي لشبكة الخليج للإعلام.

وتناقش أسئلة ومحاور الجلسة الأولى المستقبل واستدامة الموارد البشرية؛ بكيفية التوافق مع متطلبات المستقبل بالنسبة للموارد البشرية، وكيف يكون المستقبل باباً للمهن الجديدة. كما ستناقش مصير المهن التقليدية والعاملين بها. ودور الحكومات والجهات التعليمية والقطاع الخاص في هذا الشأن. ومدى إمكانية تخطي الزمن في الوصول إلى وظائف المستقبل. وماهية التحديات المستقبلية الافتراضية، والدافع لدراسة التغيرات المستقبلية وتأثيرها في الموارد البشرية.

وأما الجلسة الثانية فهي تحت عنوان «تأثير العولمة في المورد البشري والحياة الاجتماعية». ويديرها الإعلامي حسين الشيخ. ويتحدث فيها المستشار محمد سلمان الشحي نائب رئيس مركز الإمارات لدراسات حقوق الإنسان والمستشار نجيب الشامسي مستشار اقتصادي بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي.