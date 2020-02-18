دور فاعل للمرأة في التنمية المستدامة

المصدر: (دبي - البيان)

أكد عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، أن دور المرأة الإماراتية في الاستراتيجية الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 هو دور فاعل وحيوي ومتوج بالعديد من الإنجازات الوطنية والعالمية.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان مشاركة المرأة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والتي عقدت ضمن فعاليات اليوم الثاني من منتدى المرأة العالمي - دبي 2020.

وشارك في الجلسة كل من شمسة صالح، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وتالين كورانشليان، المديرة المساعدة لقسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، وزهرة خان، مستشارة السياسات العالمية للحوكمة والتخطيط في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وأدارت الجلسة الإعلامية، هادلي غامبل من شبكة سي إن بي سي الإخبارية.

وقال لوتاه في مداخلته: إن 17 جهة وهيئة حكومية محلية واتحادية تعمل من خلال اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة والتي تترأسها معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة.

وأضاف لوتاه: نحن فخورون بالنتائج الإيجابية والمتميزة التي حققتها كافة الجهات الحكومية المشاركة في مسيرة التنمية المستدامة منذ انطلاقها، وبالأخص العنصر النسائي الإماراتي، فالإماراتية تركت بصمتها واضحة في كل الملفات التي تعمل بها. فأكثر من 70% من الفرق التي نعمل معها على مبادرات وبرامح الاستدامة هي من النساء. فالاستدامة هي مسؤولية مشتركة بين جميع أفراد المجتمع والقطاعات الحكومية والخاصة على حد سواء.