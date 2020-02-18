وسائل التواصل فتحت آفاقاً اقتصادية جديدة للمرأة

المصدر: (دبي - البيان)

سلط منتدى المرأة العالمي - دبي 2020 الضوء على دور التقنيات الحديثة بما في ذلك شبكات وسائل التواصل الاجتماعي في تمكين المرأة وتعزيز إسهاماتها في بناء المستقبل والإعداد له.

وقالت إيبيلي أوكوبي، مديرة السياسة العامة في أفريقيا والشرق الأوسط وتركيا في شركة فيسبوك خلال مشاركتها في جلسة «وسائل التواصل الاجتماعي: آفاق اقتصادية للمرأة»: «نحن على يقين من أن تمكين المرأة يسهم في تحقيق نمو اقتصادي أفضل، آخذين بعين الاعتبار أن الناتج المحلي الإجمالي لا يُعتبر دائماً العامل الأساسي التي يتوجب أخذه بالحسبان؛ إذ يتعين علينا التطلع لتحقيق مخرجات أفضل في قطاعي الصحة والتعليم وحتى مؤشرات السعادة. فعندما نركز على المرأة ونمهد الطريق أمامها، فإننا نمد يد العون للأسر والمجتمعات ككل».