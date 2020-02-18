استعراض تجارب رائدات أعمال بالتجارة الإلكترونية

المصدر: (دبي - البيان)

ناقشت المشاركات في جلسة ريادة الأعمال «الاستفادة من التجارة الإلكترونية لتحقيق النمو» تحديات تحقيق النمو، والعوائد التي توفرها التجارة الإلكترونية وخدمات الدفع غير النقدي لتنمية الأعمال وامتلاك حصة سوقية أكبر.

وشارك في الجلسة الحوارية التي أدارتها كومال موهيندرا، كبير خبراء القطاع الخاص – البنك الدولي، ومريم سليمان، أخصائي أول القطاع الخاص – البنك الدولي، وكل من رائدات الأعمال ياسمين المهيري من شركة كوشيس – مصر، ولارا شاهين من شركة Jeroun، الأردن، وهناء الجيلاتي من شركة Ma Box - الجزائر. وقدمت المشاركات في الجلسة لمحة عامة عن أدوراهن وشركاتهن التي تقوم على توفير خدمات مختلفة عبر الفضاء الرقمي والاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي في التعريف بالخدمات والمنتجات التي يوفرنها للأسواق المحلية والعالمية.