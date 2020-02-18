مطالبة بمنح النساء فرصة لتحديد فرص نجاحهن

المصدر: (دبي - البيان )

طالبت الدكتورة رنا الدجاني، مؤسِّسة برنامج «نحن نحب القراءة» بالمملكة الأردنية الهاشمية، رئيسة جمعية النهوض بالعلوم والتكنولوجيا في العالم العربي، وأستاذة بيولوجيا الخلية في كلية جيبسون للقيادة بجامعة ريتشموند، بمنح النساء الفرصة لتحديد فرص نجاحهن في المجتمع وألا يتم مقارنة دورها بدور الرجل.

وأضافت الدجاني، التي تعتبر واحدة من أكثر النساء شهرة في مجال العلوم بالعالم العربي والإسلامي، أن أفكار النجاح في أغلب الأحيان ذات صبغة ذكورية ويتم الترويج لها على مستوى العالم دون الرجوع للمرأة لاستشراف ما تود تحقيقه من أهداف.

جاء ذلك ضمن جلسات «صُنّاع التأثير» التي عقدت بمنتدى المرأة العالمي - دبي 2020، حيث بدأت الجلسة بارتداء خمسة أوشحة للتعبير عن 5 أدوار مختلفة تؤديها في الحياة.