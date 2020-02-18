«خلوة عجمان للشباب» تناقش التنمية المستدامة

المصدر: (عجمان - وام)

نظّم مجلس عجمان للشباب، التابع للمؤسسة الاتحادية للشباب، أول خلوة شبابية تحت عنوان «ابتكر مستقبل خارطة عجمان»، تزامناً مع شهر الابتكار في الدولة، المنعقدة في مركز عجمان للشباب، بالتعاون مع لجنة الابتكار في عجمان، للخروج بأفكار مبتكرة لتطوير المبادرات الشبابية في جميع قطاعات الإمارة.

شهدت الخلوة الشبابية مناقشات مثمرة في عدد من المشاريع المستقبلية وآلية تنفيذها بشكل غير تقليدي، إضافة إلى فرص تطوير وتدريب وتبادل الخبرات، ورسم خريطة جديدة يصممها الشباب، من خلال وضع مبادرات مبتكرة للشباب في الإمارة بمعايير محددة، وأهمها استدامة المشاريع ودقتها، ووضع مؤشرات لقياس أثرها، بالتعاون مع مختلف القطاعات، على أن تتم مواءمتها مع رؤية عجمان 2021 والأجندة الوطنية للشباب.

وطرحت الخلوة الشبابية آراء بنّاءة تعزز التنمية المستدامة في إمارة عجمان، بمشاركة أكثر من 50 شاباً وشابة من طلبة السنة الأخيرة في جامعة عجمان، ومجموعة من موظفي الدوائر المحلية، إضافة إلى حضور المهندسة عزة سليمان، عضو المجلس الوطني الاتحادي السابق، ومحمد الجناحي، المدير التنفيذي لقطاع الترويج والاستثمار في غرفة عجمان، ومنى صقر المطروشي، المدير العام لجمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، والمستشار الإعلامي عبد الله الشحي، الرئيس التنفيذي لشبكة رؤية الإمارات الإعلامية، كخبراء لجنة التحكيم.

وقال مروان العوضي، رئيس مجلس عجمان للشباب: «تهدف الخلوة الشبابية إلى رسم خطة مجلس عجمان للشباب للعام الجاري 2020، ومواكبة المتغيرات المحيطة، والإلمام بأهم المستجدات في مختلف مجالات، إلى جانب تعزيز التعاون بين مؤسسات الإمارة بين مختلف القطاعات».

