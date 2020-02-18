انطلاق «معرض وظائف المستقبل» بالعين

المصدر: (العين - وام)

افتتح الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، أمس، «معرض التعليم ووظائف المستقبل 2020» في العين، بمشاركة عدد من الجامعات الدولية والمعاهد التعليمية التي تعرّف الطلبة بالمتطلبات الوظيفية الحالية والمستقبلية التي يحتاج إليها سوق العمل والسبل الصحيحة التي يجب أن يسلكوها في مساراتهم المهنية.

يقام المعرض في مركز العين للمؤتمرات بقاعة الخبيصي «2»، وتتواصل فعالياته لمدة ثلاثة أيام.

وتتضمن فعاليات المعرض ورش عمل تركز على كيفية اتخاذ القرارات المهنية، وكيفية تجهيز نفسك لوظائف المستقبل.

يمثل «معرض التعليم ووظائف المستقبل بالعين» - الذي تشارك فيه العديد من الجامعات الدولية التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها - فرصة متميزة للطلاب والطالبات لاستكشاف البدائل والخيارات المتاحة أمامهم في مرحلة التعليم الجامعي للتوجه إلى المسار المهني الأمثل.