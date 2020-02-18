«أبوظبي الأسري» يرسخ قيم الذكاء المجتمعي واستثمار الطاقات

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

اختتمت في العاصمة أبوظبي، أول من أمس، فعاليات ملتقى أبوظبي الأسري الثاني «الأسرة والذكاء المجتمعي»، والذي نظمته مؤسسة التنمية الأسرية، وبرنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، والذي أقيم برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، في الفترة ما بين 12 وحتى 16 فبراير في حديقة أم الإمارات.

وأسهم الملتقى في ترسيخ قيم الذكاء المجتمعي واستثمار طاقات المجتمع وتعزيز التلاحم المجتمعي والتعريف بالخدمات الحكومية الجديدة والمطورة الموجهة لأفراد الأسرة والمجتمع كافة وتسهيل عملية الوصول إليها وبناء علاقة أساسها الثقة والاحترام والمصداقية بين الأسرة والمؤسسات الخدمية المختلفة.

5 أيام

وشهدت فعاليات الملتقى التي استمرت 5 أيام، العديد من الفعاليات المتميزة والأنشطة المتنوعة.

لعبة السنع

استعرض جناح «الابتكار والتميز» لعبة السنع التي تم عرضها للمرة الأولى، وفي هذا الصدد قالت عزة الكتبي، محلل أول تطوير نظم وموارد بشرية في مؤسسة التنمية الأسرية لـ«البيان»، إن لعبة السنع «البروتوكول الإماراتي» التابع لبرنامج الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمع، يسهم بطريقة تفاعلية في إيصال الفكرة بطرق سهلة ومبسطة للجيل الجديد من خلال التعلم باللعب.