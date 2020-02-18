محمد الشرقي: الفجيرة تسعى إلى تحقيق بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة

المصدر: الفجيرة - وام

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة، أن إمارة الفجيرة تسعى إلى تحقيق بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة من خلال اتخاذ الإجراءات الحمائية وتشريع القوانين التي من شأنها المساهمة في التخفيف من الآثار السلبية ضد البيئة والحفاظ عليها.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه الاجتماع الدوري الأول لأعضاء مجلس إدارة هيئة البيئة، الذي تمت خلاله مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بآلية العمل لوضع النظام الداخلي للهيئة.

منظومة

وأكد سموه أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسات الحكومية في الإمارة في سبيل المحافظة على البيئة، والمساهمة في تفعيل منظومة العمل البيئي على مستوى الدولة، مشدداً على ضرورة حث أفراد المجتمع على المشاركة الإيجابية في حماية البيئة ومواردها.