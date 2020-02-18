مركز الدعم الهندسي لبلدية العين ينجز 28 ألف معاملة

المصدر: (العين – داوود محمد)

أنجز مركز الدعم الهندسي لبلدية مدينة العين معاملات تزيد على 28 ألف معاملة، وعمل المركز على توضيح القوانين واللوائح المتعلقة التي بلغت 11712 استفساراً للمشاريع العامة والتطويرية و10916 استفساراً حول طلبات الكشف الفني الموقعي وشهادة الإنجاز وشهادة إشغال للمبنى وعدد من الخدمات الأخرى.

وأكد سيف محمد الشامسي مدير مركز الدعم الهندسي، أن المركز يهدف إلى دعم الإجراءات وآلية سير معاملات التراخيص، وتسهيل طلبات الترخيص المقدمة من خلال نظام إدارة تراخيص البناء، حيث بلغ عدد الاستفسارات المتعلقة بالبرنامج 5899 استفساراً خلال عام 2019.

من جهتها أكدت المهندسة عفراء الظاهري بمركز الدعم الهندسي، أن المركز يتضمن 6 نوافذ يتم من خلالها مناقشة وتوضيح الأنظمة واللوائح التنظيمية والإجراءات ومتابعة الطلبات المتعلقة بمشاريع البناء كنافذة المهندس المعماري التي يقوم بها بالرد على الاستفسارات الفنية وتوضيح لوائح البناء، ونافذة المهندس الإنشائي التي يقوم بها بالرد على الاستفسارات الفنية والأنظمة الإنشائية للمشاريع المقدمة من قبل المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات، ومهندس خدمات التراخيص.