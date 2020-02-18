«طرق دبي» تُطلع «خبراء الإمارات» على آلية التحكم الموحّد

المصدر: دبي - البيان

أطلعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وفداً من برنامج خبراء الإمارات في قطاع النقل على آلية عمل مركز التحكم الموحّد لهيئة الطرق والمواصلات، والمهام الموكلة إليه، والذي يعد أحد أكبر وأحدث مراكز التحكم في العالم من حيث توظيف التقنيات الذكية، وقدرته على التحكم والسيطرة والتكامل بين جميع وسائل النقل المختلفة، وذلك في إطار تعزيز برنامج (خبراء الإمارات في قطاع النقل)، الأول من نوعه على مستوى الدولة، والذي أطلقه ديوان ولي عهد أبوظبي برعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، والرامي إلى تدريب 21 كادراً وطنياً من الخبراء والقادة التقنيين القادرين على قيادة مستقبل قطاع النقل في الدولة.

وقالت منى العصيمي، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي للنقل في الهيئة: إن البرنامج يوفر تدريباً يعزز مجالات متعددة، ويمد الكوادر الوطنية المستهدفة بالمعرفة والأدوات اللازمة بما يمكنها من المساهمة في دفع عجلة التنمية التي يشهدها القطاع، وتقوية دورها في رفد النمو الاقتصادي والازدهار المستقبلي لدولة الإمارات العربية المتحدة، موضحة أن الوفد اطلع على أقسام مركز التحكم الموحّد ومهماته وأهدافه وآلية العمل في المركز، وكذلك مركز إدارة الأزمات الذي يتولى مهمة ضمان إدارة تكتيكية واستراتيجية على مدار الساعة لأي حدث طارئ أو أزمة قد تؤثر على عمليات هيئة الطرق والمواصلات في مدينة دبي، وإن البرنامج يضم بين أعضائه مهندسين من الكوادر الوطنية في الهيئة.