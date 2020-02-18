أحمد بن سعيد يحضر أفراح أهلي والزرعوني

المصدر: دبي - البيان

حضر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة حفل الاستقبال الذي أقامه أحمد غانم أهلي بمناسبة زفاف نجله سعود إلى كريمة سلطان الزرعوني والذي أقيم مساء أول من أمس في فندق انتركونتيننتال فيستفال سيتي قاعة الراس.

وهنأ سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم العريس ووالده وأقارب العروسين بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله عز وجل أن يكلل حياة العروسين بالرفاه، وأن يرزقهما الذرية الصالحة. كما حضر الاستقبال اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي.