5198 موقف مركبات في العين مول والصاروج مطلع مارس

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، أنه سيبدأ في الأول من مارس المقبل تطبيق المرحلة الثانية من نظام إدارة المواقف العامة في مدينة العين، وذلك بتفعيل 5198 موقفاً سطحياً بمنطقتي العين مول (شارع عثمان بن عفان) والصاروج (شارع زايد بن سلطان).

وفي هذا الصدد أشار المركز إلى أن التفعيل سوف يشمل 830 موقفاً فرعياً في «حي الحصن»، و581 موقفاً فرعياً في حي المربعة، و2137 موقفاً فرعياً و158 موقفاً رئيساً في الكويتات، و1492 موقفاً فرعياً في النيادات.

وتتوزع المواقف الجديدة على القطاعات التالية: قطاع 8 ب «حي الحصن» الذي يحده من الشمال والشرق شارع زايد بن سلطان، ومن الغرب شارع الثالث، وبالقرب من واحة العين من الجنوب، وقطاع 13 «حي المربعة» الذي يحده من الشمال شارع شخبوط بن سلطان، ومن الجنوب شارع عثمان بن عفان، ومن الشرق شارع عمر بن الخطاب، ومن الغرب شارع حمزة بن عبدالمطلب، إضافة إلى قطاع 14 (الكويتات) الذي يحده من الشمال شارع عثمان بن عفان ومن الجنوب شارع السلام، ومن الشرق شارع عمر بن الخطاب، ومن الغرب شارع زايد بن سلطان، وقطاع 15 (النيادات)، الذي يحده من الشمال شارع السلام، ومن الجنوب شارع خالد بن سلطان، ومن الشرق شارع عمر بن الخطاب، ومن الغرب شارع زايد بن سلطان.