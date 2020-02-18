ربط 1700 منشأة غذائية بعجمان بنظام «رقيب» خلال 4 أشهر

المصدر: (عجمان - أسامة أحمد)

أنجزت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، ربط 1700 منشأة غذائية عاملة في الإمارة، بنظام «رقيب الإلكتروني»، الخاص بالرقابة والتفتيش على المنشآت الغذائية والصحية في الإمارة، ويجري العمل على قدم وساق، لاستكمال بقية المنشآت الغذائية، من مطاعم ومخابز ومحال تجارية لبيع الأغذية، بهدف إحكام الرقابة الغذائية، ويعتبر نظام التفتيش الذكي (رقيب)، والذي يتضمن أفضل الممارسات والتطبيقات التقنية والمعلوماتية لإدارة مهام التفتيش الميداني، ويرشد المفتشين بمهام العمل الميداني، وأوقات الزيارات التفتيشية للمنشآت، بينما بلغ عدد المنشآت الغذائية التي اجتازت اختبارات برنامج عجمان للصحة العامة، والخاص بتطبيق افضل الممارسات الصحية في مجال الخدمات الغذائية المقدمة للجمهور، 935 منشأة غذائية.

وقال المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة في دائرة البلدية والتخطيط في عجمان لـ (البيان): أنجزت الدائرة ربط 1700 منشأة غذائية وصحية بنظام التفتيش الإلكتروني الموحد (رقيب)، لكافة فرق التفتيش الميداني، وتدريب جميع المفتشين والموظفين عليه نهاية العام الماضي، لإدارة مهام التفتيش الميداني لجميع فرق التفتيش الميداني لإدارة الصحة العامة، وفقاً لمتطلبات مواصفة الأيزو 17020، الخاصة بالتفتيش الميداني، والتي تسعى الإدارة لرفع نسب التغطية للأنشطة الصحية والغذائية والبيطرية بالإمارة، للعمل على رفع مستوى الصحة العامة والرقابة على المنشآت.