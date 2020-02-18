بلقيس تنضم إلى نخبة من الفنانين لإحياء حفل «صنّاع الأمل»

المصدر: دبي - البيان

تشارك الفنانة الإماراتية بلقيس في إحياء فعاليات الحفل الختامي لمبادرة صنّاع الأمل بعد غد في «كوكا كولا أرينا» في سيتي ووك بدبي.

وتعد صنّاع الأمل أكبر مبادرة إنسانية من نوعها لتكريم أصحاب العطاء والمشاريع الخيرية على مستوى الوطن العربي، وتنظمها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية. وسيقام الحفل الخيري الخاص بالمبادرة برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتكريم أصحاب المشاريع الإنسانية التطوعية الأكثر تأثيراً في العالم العربي.

ومن المتوقع حضور 12 ألف شخص من مختلف أنحاء الوطن العربي للحفل الذي سيتم فيه منح لقب «صانع الأمل الأول» لصاحب أكثر المبادرات الخيرية تأثيراً في مجتمعه، وسيتم اختيار الفائز من بين 92 ألف شخص تقدموا بطلبات الترشح للتكريم من 38 دولة عربية وأجنبية.

دور

وسيعود ريع تذاكر الحفل إلى مشروع بناء مستشفى الدكتور مجدي يعقوب لأمراض القلب في مصر، الذي اختارته المبادرة نظراً لأهميته ودوره الواعد بالنسبة للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية القلبية في المنطقة، وسيكون المستشفى الجديد أحد أكبر المؤسسات العلاجية من نوعها على مستوى العالم العربي، مع كادر طبي مؤهل وتجهيزات ومعدات طبية وجراحية تعد الأحدث في العالم، وسيوفر المستشفى خدماته لعلاج مرضى القلب من جميع أنحاء العالم العربي مجاناً.

نجوم

وسينضم إلى بلقيس نخبة من الفنانين والممثلين في الوطن العربي لإحياء الحفل الخيري من خلال عدد من الفعاليات الترفيهية والغنائية المميزة، وسيشارك في الحفل شخصيات فنية كسعاد عبد الله وطارق العلي وقصي خولي وأحمد حلمي ومنى الشاذلي وعمرو أديب، وسيحيي الفعاليات الغنائية كل من نوال الكويتية والفنان محمد عساف والفنان الموسيقي العالمي ردوان RedOne.

وسيحضر الحفل ما يزيد على 140 صحفياً وإعلامياً يمثلون مختلف وسائل الإعلام العربية لنقل الفعاليات عبر عدد من القنوات العربية، ومن خلال قنوات التواصل الاجتماعي، وسيشارك عدد من مشاهير التواصل الاجتماعي، يصل عدد متابعيهم جميعاً إلى حوالي 50 مليون متابع، كما ستتخلل الحفل فقرات ترفيهية وكوميدية مميزة.

قيمة

وحول مشاركتها في إحياء الحفل الختامي لمبادرة صنّاع الأمل، قالت بلقيس: «مشاركة الفنان في المبادرات الإنسانية دعم لرسالة نبيلة تحتفي بالأمل وتعلي بناءه، وعلى كل فنان أن يعمل ما بوسعه لدعم هذه المبادرات.

هذا الحفل له قيمة كبيرة لأن جميع المشاركين فيه سيساهمون؛ كلٌ من موقعه، في عمل الخير، بدءاً من أصحاب المشاريع الخيرية بدورهم الأساسي في صنع حراك مجتمعي إيجابي، ومروراً بالحضور الذين سيعود ريع تذاكرهم إلى بناء المستشفى الجديد، والنجوم الذين يدعمون المبادرة ويشجعون متابعيهم على الانضمام إلى مسيرة صناعة الأمل في العالم العربي ونشر القيم الإيجابية».

وأضافت: «أدعو الجمهور للتفاعل والحضور إلى الحفل الختامي لهذه المبادرة الإنسانية النبيلة والتفاعل معها على مختلف المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، دعماً للعمل الخيري في الوطن العربي واحتفاءً بالنماذج الملهمة التي اكتشفتها مبادرة صنّاع الأمل».

جهود

وعن قصص الأمل الملهمة، قالت بلقيس: «في كل عام، تستعرض المبادرة قصصاً إنسانية عديدة وتسلط الضوء على جهود متميزة وخلّاقة في التصدي للتحديات التي تواجه المجتمعات العربية في مختلف القضايا. من المهم الاحتفاء بمشاريع التنمية والعمل الخيري في الدول العربية، وأتمنى أن تلقى تلك القصص الاهتمام الذي تستحقه في الأوساط المختلفة المعنية بالتنمية والتطوير على المستوى العربي».

وتابعت: «البعد العربي مهم في هذه المبادرة لصنع حراك تنموي إيجابي في مختلف المجالات في العالم العربي. سعيدة بإحياء الحفل ولقاء جمهوره من مختلف البلاد العربية وأتطلع للتعرف على المزيد من القصص الإنسانية الملهمة لصناعة الأمل هذا العام».

وشكرت بلقيس القائمين على المبادرة لأنها تجمع الجماهير العربية معاً وتشكل منصة لإيجاد حلول مبتكرة للعديد من التحديات، مؤكدة ثقتها بأن تخصيص المبادرة ريع الحفل الختامي لدعم العمل الخيري في العالم العربي رسالة تحفز على المزيد من المبادرات الإنسانية الملهمة.

الأكبر عربياً

تعد مبادرة صنّاع الأمل أكبر مبادرة إنسانية من نوعها في العالم العربي لتكريم أصحاب العطاء، وسيشهد الحفل احتفاءً بأبطال صناعة الأمل من خلال استعراض قصصهم الإنسانية المؤثرة والملهمة لتسليط الضوء على دورهم ومكانتهم كجنود الإنسانية المجهولين الذين كرسوا جهودهم ومواردهم لخدمة قضايا نبيلة ولمساعدة الفئات المحتاجة في المجتمعات العربية.