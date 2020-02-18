سعود المعلا يتقبل التعازي من طحنون بن محمد في وفاة محمد الشامسي

المصدر: أم القيوين - وام

تقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وبحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين بقصر سموه أمس التعازي من سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين في وفاة الشيخ محمد بن حميد بن عبدالرحمن الشامسي.

كما تقبل سموه التعازي من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان مدير مكتب ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين.

وأعرب سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان عن خالص التعازي والمواساة إلى صاحب السمو حاكم أم القيوين، داعياً العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وإلى ذلك تقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين ظهر أمس بقصر سموه وبحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين التعازي في وفاة الشيخ محمد بن حميد بن عبدالرحمن الشامسي.

فقد تقبل سموه التعازي من الدكتور الشيخ ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميري في عجمان، والشيخ عمر بن صقر القاسمي والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك والموانئ رئيس هيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة، والشيخ محمد بن حمدان آل نهيان، وعدد من الشيوخ.

كما تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين التعازي من الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، واللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان ومن كبار الضباط بالقيادة العامة لشرطة عجمان، وتقبل سموه التعازي من المواطنين وشيوخ القبائل وأبناء الجاليات المقيمة وعدد من رجال الأعمال بالدولة.

كما تقبل التعازي من شيوخ القبائل والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية المقيمة والهيئات العاملة في الدولة.