%97 فصل دعاوى مدنية بمحاكم رأس الخيمة

المصدر: (رأس الخيمة - البيان)

حققت دائرة محاكم رأس الخيمة إنجازاً جديداً في مؤشر سرعة الفصل في الدعاوى المدنية والجزائية خلال عام 2019، حيث بلغت نسبة الفصل الإجمالية في الدعاوى المدنية 97.40% في المحكمة الابتدائية، وحققت 98.03% في محكمة الاستئناف، بينما حققت 99.26% في محكمة التمييز.

كما بلغت نسبة الفصل الإجمالية في الدعاوى الجزائية 99.35% في المحكمة الابتدائية، 99.77% في محكمة الاستئناف، 99.43% في محكمة التمييز.

وأكد أحمد محمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة، أن ما أسفرت عنه إحصائيات التفتيش القضائي يثبت فاعلية المبادرات العديدة التي أطلقها سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء بالإمارة، والتي ركزت على مؤشري جودة الأحكام وسلامتها من العيوب وسرعة الفصل في الدعاوى.

وأضاف الخاطري بأن محكمة اليوم الواحد بفرعيها التجاري والمدني والمحكمة العمالية وتنفيذ الأحوال الشخصية وتنفيذ العمال والمطالبات الصغرى استطاعت أن تفصل في جميع الدعاوى المعروضة عليها بنسبة 100%، وهو ما يعكس حرص القضاة وفرق العمل المساندة للعمل القضائي على تحقيق المستهدفات بأعلى معايير النزاهة والحياد.