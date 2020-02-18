وفد هولندي يطّلع على تجربة شرطة دبي في مكافحة الاتجار بالبشر

المصدر: دبي - البيان

استقبلت الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، وفداً رفيع المستوى من المملكة الهولندية، ضمن زيارة تهدف للاطلاع على تجربة مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في شرطة دبي والخدمات النوعية التي يقدمها للمجتمع.

وكان في استقبال الوفد العقيد الدكتور سلطان الجمال، مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر، والرائد عامر عبد الله الرضا رئيس قسم التدريب والتطوير بمركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر وعدد من الضباط، فيما ترأس الوفد الضيف هيرمان بولهار مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر في المملكة الهولندية إلى جانب مجموعة من مسؤولين.

وتأتي الزيارة في إطار جولة ينفذها وفد المملكة الهولندية في الدولة للاطلاع على التجارب المتميزة في مجال مكافحة جرائم الإتجار بالبشر، وإجراء دراسات مقارنة في هذا السياق.

وفي بداية اللقاء، رحب العقيد سلطان بالوفد الزائر، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على تبادل الخبرات ونقل تجربتها في مختلف المجالات إلى المؤسسات والجهات العاملة على إنفاذ القانون والجهات الشرطية، مشيداً بأهمية مثل هذه اللقاءات التي تعزز التواصل والتنسيق المشترك وترفع مستوى التعاون.

قدم العقيد سلطان الجمال شرحاً إلى الوفد الضيف حول مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر، مشيراً إلى أنه منذ إنشائه في فبراير من 2009 نفذ عددا كبيرا من المبادرات والفعاليات التي كان لها الدور والأثر الواضح في تحقيق انخفاض جرائم الاتجار بالبشر على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبين أن التعاون البناء مع الشركاء المحليين وعلى رأسهم اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في الدولة، قد ساهم في رفع مستوى الوعي العام بجرائم الاتجار بالبشر في إمارة دبي، الأمر الذي خلق بيئة طاردة لمثل هذه الجرائم.