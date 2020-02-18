3 جوائز لمستشفى الزهراء بالشارقة

المصدر: (الشارقة - وام )

منحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مستشفى الزهراء - الشارقة 3 جوائز ابتكار، وذلك في الحفل الذي أقيم مؤخراً بحضور عوض صغير الكتبي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالوزارة تكريماً للمؤسسات الطبية التي تحرص على تقديم حلول رعاية صحية عالمية. وحصل المستشفى على المركز الثاني في«المستشفى الأكثر ابتكاراً»، والمركز الثاني في فئة «الطبيب الأكثر ابتكاراً»، واحتل المرتبة الثانية في فئة «فريق التمريض الأكثر ابتكاراً».

كما حصل الدكتور شريف السيد استشاري جراحة العمود الفقري في مستشفى الزهراء على جائزة «الطبيب المبدع».