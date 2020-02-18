«التنمية السياحية بعجمان» تختتم مشاركتها بـ6 فعاليات

المصدر: عجمان - البيان

اختتمت دائرة التنمية السياحية في عجمان أمس فعاليات شهر الإمارات للابتكار التي نظمتها على مدى أسبوع كامل خلال الفترة من 8 إلى 14 فبراير في مركز شباب عجمان، شملت 6 فعاليات رئيسية متنوعة استهدفت تنمية ثقافة الابتكار والإبداع لدى الموظفين والمشاركين.

وشملت الفعاليات التي نظمتها الدائرة خلال شهر الإمارات للابتكار جلسة حوارية عن جائزة مدامة وعرض فكرة تطبيق الثريا، بالإضافة إلى عرض مشروع التفتيش السياحي الذكي الذي يوضح كافة المنشآت السياحية وبياناتها بالإضافة لبيانات التفتيش.

ونظمت الدائرة خلال شهر الإمارات للابتكار ورشة صنع الأختام لموظفي دائرة التنمية السياحية خلال قهوة الصباح وورشة الابتكار في السياحة والضيافة لطلاب المدارس وورشة الطين للطلاب الموهوبين والمبدعين.

وأثنى صالح الجزيري مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان على جهود فريق العمل بالدائرة الذي ساهم في إنجاح المبادرات والفعاليات التي تم تنظيمها بما ينسجم مع أهداف شهر الإمارات للابتكار، لنشر وتعزيز ثقافة الابتكار في إمارة عجمان بشكل خاص وفي دولة الإمارات بشكل عام، وتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار، وصولاً لأن تكون الإمارات الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم.