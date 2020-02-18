الهيئة العامة للرياضة تُشارك بمنصة توعوية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

شاركت اللجنة التنفيذية للابتكار بالهيئة العامة للرياضة في فعاليات شهر الابتكار بجامعة زايد في إمارة أبوظبي بمشاركة 32 جهة بالدولة، من السادس عشر إلى السابع عشر من فبراير الحالي، حيث نظمت اللجنة منصة رياضية توعوية.

وشهد الحدث إقبالاً من طلاب الجامعة والزائرين، حيث تضمنت الفعاليات العديد من الأنشطة الهادفة، فضلاً عن تعزيز الثقافة الرياضية وتشجيع رواد المنصة على ممارسة الرياضة من خلال النشرات المقدمة وكذلك الهدايا الرمزية، إلى جانب عرض استعراضي للكاراتيه.

كما تضمن تقديم شرح مفصل عن الهيئة والدور المنوط بها في خدمة القطاع الرياضي، فضلاً عن تقديم تحاليل للكتلة البدنية من خلال جهاز خاص بالتيار الكهربائي المنخفض للتوعية بأهمية صحة القدم قبل ممارسة أي رياضة.