«الهلال الأحمر» تتسلم تبرعاً من «أبوظبي التجاري» لحملة الشتاء

المصدر: أبوظبي - وام

تسلمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تبرعاً مالياً بقيمة نصف مليون درهم، من بنك أبوظبي التجاري لدعم حملة الشتاء التي تنفذها الهيئة في 5 دول مستضيفة للاجئين السوريين. جاء ذلك خلال استقبال حمود عبد الله الجنيبي، نائب الأمين العام للتسويق وجمع التبرعات بمقر الهيئة، لنورة حسن آل علي، مدير إدارة سياسات الحوكمة والرقابة في بنك أبوظبي التجاري.

وأشاد الجنيبي بمبادرات البنك وتجاوبه الدائم مع النداءات التي تطلقها الهيئة لصالح القضايا الإنسانية العاجلة والملحة.

وقال الجنيبي:«إن تجاوب الأفراد والمؤسسات والهيئات مع الحملات التي تطلقها هيئة الهلال الأحمر لصالح الشعوب التي تعاني من وطأة الظروف، تعزز دور الدولة الرائد في المجال الإنساني، وتدعم توجهات الهلال الخيرة في تحسين حياة أشد الفئات ضعفاً وتوفير رعاية أكبر لهم».

ومن جانبها أعربت نورة آل علي، عن تقدير إدارة البنك للدور المتنامي لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في الأوساط الإنسانية المحلية والإقليمية والدولية، وقالت:«إن المكانة التي تبوأتها الهيئة، تعتبر مصدر فخر واعتزاز لكل إماراتي، لذلك من واجبنا أن نشد من أزرها، ونقف بجانبها لمواصلة مسيرة الخير والعطاء التي بدأتها بدعم ومباركة القيادة الرشيدة، التي وضعت الأسس المتينة والراسخة لصرح الإمارات الإنساني».