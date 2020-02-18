«إمداد» تعزز الوعي بأهمية حماية البيئة

المصدر: ( دبي - البيان)

شاركت مجموعة «إمداد»، مزود خدمات إدارة المرافق المتكاملة والمستدامة التي تعزز الكفاءة التشغيلية للأصول المادية وتتخذ من دبي مقراً لها، مؤخراً في فعالية «الابتكار في إعادة التدوير» في جامعة زايد، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز مستوى الوعي بأهمّية حماية البيئة.

واستعرضت المجموعة عبر منصتها أبرز الحلول الرائدة في مجال الاستدامة بهدف ترسيخ الوعي لدى الطلاب والموظفين وهيئات التدريس بضرورة تبني ممارسات بيئية مستدامة.

ونظمت «إمداد» خلال الحدث الذي تشارك فيه سنوياً، مسابقة تهدف إلى تمكين المشاركين من خلال تقديم أهم النماذج المبتكرة التي قاموا بتصميمها من مواد قابلة لإعادة التدوير، حيث تمّ منح الفائز الأول تذكرتي دخول إلى «آي إم جي عالم من المغامرات» والفائز الثاني تذكرتي دخول إلى «دبي باركس آند ريزورتس». كما واستعرضت المجموعة أيضاً مصنع «فرز»، المنشأة المتطورة لفصل النفايات بهدف تسليط الضوء على التزامها الراسخ بإرساء مفهوم الاستدامة وإعادة التدوير، هذا إلى جانب استعراض حزمة من العروض التقديمية في منصتها.