65 بحثاً بمنتدى مركز الجينات الوراثية في «نيويورك أبوظبي»

المصدر: (أبوظبي - صبري صقر)

انطلقت أمس فعاليات الدورة الـ 10 من منتدى مركز الجينات الوراثية والأنظمة الحيوية في جامعة نيويورك أبوظبي بمشاركة 300 باحث من بينهم 25 متحدثاً من الخبراء في العلوم الحيوية من داخل الدولة وخارجها.

ويناقش المنتدى نحو 65 بحثاً علمياً تتناول العديد من القضايا العلمية منها التنوع الحيوي وتعقيدات الأنظمة العصبية والجينات الوراثية الكيميائية والوظيفية والخلايا وتطور الأمراض والأمن الغذائي.

وأكدت الدكتورة إيناس قديمات مدير مساعد علوم الجينوم بجامعة نيويورك أبوظبي: «أن المنتدى العاشر لمركز الجينات الوراثية والأنظمة الحيوية في جامعة نيويورك أبوظبي سوف يتناول مناقشة قضايا متعلقة بالأمن الغذائي والتنوع الحيوي وعلوم الجينوم الكيميائية والوظيفية، وتسليط الضوء على أبحاث مهمة في علوم الأعصاب وخلايا النمو والأمراض».

وأوضحت: «النسخة العاشرة للمنتدى سوف تناقش 65 بحثاً علمياً، بنسبة زيادة 35% في عدد الأوراق البحثية التي تم تقديمها عن العام الماضي، موضحة أن أعداد المشاركين شهدت زيادة كبيرة بمشاركة 300 باحث وباحثة بنسبة تزيد على 40% عن المشاركين العام الماضي».

وأشارت إلى تنظيم جلسات متخصصة للنساء العالمات فقط يتم خلالها دعوة باحثات للاستماع إلى الخبراء والمتخصصين في تقييم الأوراق البحثية العلمية قبل نشرها في مجلات عالمية. مشيرة إلى أن المؤتمر يشهد إقبالاً كبيراً من المرأة الباحثة المهتمة بالعلوم الجينية.

ومن جانبه، قال محمد الصايغ، الأستاذ المساعد والباحث العلمي بقسم علوم الأحياء في جامعة نيويورك أبوظبي: «إن منتدى مركز الجينات الوراثية والأنظمة الحيوية يتم تنظيمه منذ 10 سنوات يجمع خبراء علوم الجينات من مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن المنتدى يتميز بنشر الوعي الثقافي حول علوم الجينات».

وأوضح: «أن النسخة العاشرة تميزت بكثرة المشاركين وتنوّع الخبرات وأوراق العمل البحثية المقدمة من الخبراء والمتخصصين».

وأشار إلى أن المنتدى يتناول العديد من الموضوعات البيئية والطبية ومجالات علمية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أحدث تقنيات علم الجينات الوراثية عبر مُختلف المجالات البحثية.